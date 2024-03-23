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القصيم تسجّل أعلى كمية.. "البيئة" ترصد اليوم هطول أمطار في 6 مناطق

أمطار المملكة
أرشيفية
أ أ
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سجّلت منطقة القصيم أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (10.0) ملم، في الفوارة ببريدة، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الجمعة 22 مارس 2024م.اضافة اعلان

معدلات هطول الأمطار:

 ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (29) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الخميس 21 مارس، وحتى التاسعة صباح الجمعة 22 مارس2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية).
 وأوضح التقرير أن منطقة الشرقية سجّلت (3.2) ملم في حرس الحدود الرقعي بحفر الباطن، و(3.0) ملم في جزيرة جنة بالجبيل، و(2.1) في النعيرية , فيما سجّلت المدينة المنورة (1.8) ملم في الحسو بالحناكية. وسجّلت الحدود الشمالية (2.0) ملم في عرعر. وفي حائل سجّلت الغزالة (1.6) ملم، بينما سجّلت محطة القطار في المجمعة بمنطقة الرياض (1.4) ملم، وسجلت المجمعة (1.2) ملم، ورماح (1.1) ملم.

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