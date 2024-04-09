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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. يسكن في بيت شعبي بدون صك.. كيف يحصل على حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال يقول :" مواطن ساكن في بيت شعبي بدون صك كيف يحصل علي حساب المواطن وليس لدية عقد إيجار؟".

المستفيد فرد مستقل:


ورد الحساب موضحاً أنه :" في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الإستقلالية بإسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات )".
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن تساءل حول كيفية تقديم اعتراض على الأهلية، حيث قال :" أبغي أقدم اعتراض على الأهلية كيف طريقته".

طريقة تقديم اعتراض على الأهلية:

وجاء رد الحساب :" في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض)".
وتابع :" وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.اضافة اعلان

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