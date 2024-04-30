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تستمر حتى الـ 3 فجر الأربعاء.. تنبيه من الأرصاد لسكان المدينة المنورة

امطار - سيول - الارصاد
أرشيفية
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نبه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة والعلا وخيبر .اضافة اعلان
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 3 من فجر غد الأربعاء .

أمطار الرياض:

كما هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، شملت تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية حتى يوم غدٍ الأربعاء.

الحدود الشمالية:

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من المراكز التابعة لها، جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

حالة مطرية على رفحاء

وأوضح  صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، متابعة ما شهدته محافظة رفحاء ومراكزها اليوم من أمطار خير وبركة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، موجهًا الجهات المعنية "أمانة المنطقة - ومديرية الدفاع المدني - والنقل، بتكثيف الجهود، حرصًا على سلامة الجميع بإذن الله , سائلًا الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

أمطار على القصيم

كذلك هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعدداً من المحافظات، وأجزاءً متفرقة من مراكز المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.  

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