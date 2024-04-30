تعليق الدراسة الحضورية في المجمعة والقويعية .. غداً

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أعلنت إدارة تعليم المجمعة، عن تحويل الدراسة يوم غد الأربعاء، عن بُعد بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك في جميع إدارات التعليم التابعة له.



تعليق الدراسة الحضورية في المجمعة:



تعليق الدراسة في القويعية:



وأوضحت الإدارة، في بيان لها: "أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة ‎ تعليم المجمعة.أيضا، أعلنت إدارة تعليم القويعية عن تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء في جميع المدارس والقطاعات التابعة لها تعليميًا، وذلك بناء على التقارير الواردة من "المركز الوطني للأرصاد"، وحرصًا على سلامة الجميع.وقالت الإدارة، في بيان لها: "إنه بناء على الحالة الجوية اللي تمر بها المحافظة فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس".