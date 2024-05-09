الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر" في موسم حج هذا العام

التاكسي الطائر - موسم الحج -تعبيرية
التاكسي الطائر - موسم الحج -تعبيرية
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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة "التاكسي الطائر" والدرونز في موسم حج هذا العام.اضافة اعلان

تطبيق تجربة التاكسي الطائر في حج 1445هـ

ووصف الجاسر إياها بـ"المهمة"؛ لأنها تمثل نماذج حديثة وأنماط النقل القريبة التطبيق، لاسميا في ظل وجود تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القادمة.
ونقلت "العربية" عن الجاسر قوله عقب استقباله أولى طلائع حجاج الخارج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة خلال الساعات الأولى من صباح (الخميس): "لابد من التعرف على هذه التقنيات والبيئة الملائمة لظروف التشغيل في مثل هذه المواسم، وسنكون في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات وسيكون للحج النصيب الأوفر منها".

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