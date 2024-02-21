عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حرمان الزوجة الأولى من الدعم بسبب الثانية!

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يضع حساب المواطن، مجموعة من الاشتراطات لاستحقاق الدعم، أبرزها عدم تجاوز الحد المانع، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.

لكن في حالات بعض الأسر قد لا ترى الأمر منصفًا بالنسبة لها، كما في حالة هذا الرجل الذي لديه عائلة من 11 فردًا ومتزوج من اثنتين، الثانية تعمل مدرسة، ويتساءل: ما ذنب الزوجة الأولى هي وأبناؤها حتى يتم حرمانهم من حساب المواطن؟، وبخاصة وأنه ليس من عاداتهم أن تصرف الزوجة على البيت، وفق قوله.

أهلاً بك، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك February 20, 2024

احتساب دخل التابعين في حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

