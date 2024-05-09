خلال ساعات.. تحذير من ارتفاع الغبار في الأجواء بهذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد، من تقلبات جوية مع ارتفاع الغبار في الأجواء بمناطق مختلفة من المملكة.





ارتفاع الغبار في الأجواء بهذه المناطق



وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن يكون الطقس من حار إلى حار جدًا في مختلف المناطق.





كما تشير التوقعات الجوية أنه من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أجزاء عِدّة من وسط وجنوب الشرقية والرياض وجنوب المملكة، حيث تُثير بعض الأتربة والغبار، وتكون جنوبية شرقية نشطة السرعة على أجزاء مُختلفة من القطاع الغربي وخاصة شرق المُرتفعات.





حالة مطرية على هذه المناطق



يأتي هذا في ظل توقعات بعودة فرص الأمطار الرعدية للعديد من مناطق المملكة، وذلك نتيجة اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الظروف مُهيأة بمشيئة الله لتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر، والتي يُرافقها هطول أمطار تكون غزيرة في بعض الأنحاء.

وتتأثر مناطق عسير وجازان بأمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، وتمتد بعض السُحب الماطرة المُتفرقة لأجزاء من شرق منطقة مكة المكرمة وغرب منطقة الرياض.





الجمعة.. سُحب رعدية وأمطار غزيرة



أما يوم الجمعة، فيزداد تأثر القطاع الجنوبي الغربي بالأحوال الجوية غير المُستقرة، مما يؤدي إلى تجدد تكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من جازان ومُرتفعات عسير وغرب نجران والباحة، وتمتد لأجزاء من شرق منطقة مكة المكرمة، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان للأودية والشِعاب، وتمتد بعض السُحب الماطرة المُتفرقة لجنوب شرق منطقة المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال غرب الرياض.





أمطار رعدية وزخات من البرد



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، والجوف.





الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.





ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.