عاجل.. هزيمة مافيا البصل.. إليك أفضل طريقة لتخزينه

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سجلت أسعار البصل، تراجعًا نسبيًا بالمملكة خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعُا لا مثيل له على مدار الأسابيع الأخيرة.

وفي ظل الأسعار المبالغ فيها، انشغلت كثير من النساء بالبحث عن الطريقة الأفضل لتخزين البصل والاستفادة منه على مدار شهور، لتجنب مثل هذه الارتفاعات في أسعاره في المستقبل.





ما مدة تخزين البصل؟



من الناحية المثالية، يجب تخزين البصل في مكان بارد ومظلم في درجة حرارة تتراوح بين 7و12 مئوية.ويستمر البصل الخام الكامل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر عند تخزينه في مكان بارد وجاف، وفقًا لموقع allrecipes.com .

وتشمل الأماكن التي تتوفر فيها شروط التخزين القبو أو المخزن أو الطابق السفلي غير المدفأ أو المرآب.

وعند تخزين البصل سواء في درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة، عليك أن تتأكدي من توفير التهوية المناسبة لمنع العفن.

ويمكن الاحتفاظ به في سلة مفتوحة أو كيس شبكي أو كيس ورقي مغطى بشكل غير محكم. لكن لا ينصح بتخزين البصل في كيس من البلاستيك، لأن ذلك لن يسمح بالتهوية المناسبة.





لماذا لا يجب تخزين البصل المفروم في الثلاجة؟



نصائح لتخزين البصل في الثلاجة



ما مدة بقاء البصل في الفريزر؟



كيف تتأكدين من صلاحية البصل؟



من المعروف أن البصل ذو رائحة كريهة ويحتوي على الكبريت الذي يسبب الدموع أثناء التقطيع. وحفظ البصل المفروم في الثلاجة قد يؤدي إلى نمو البكتيريا فيه.توجد بكتيريا مسببة للأمراض في البيئة، والتي بسببها يتأكسد البصل، ويفسد. ويمكن عند تناوله أن يسبب مشاكل في المعدة ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان.ليس هذا فحسب، بل إن العناصر الغذائية الموجودة في البصل تُفقد أيضًا عند حفظها لفترة طويلة في الثلاجة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".وعصير البصل الناجم عن عملية التقطيع يتلامس مع الهواء مما قد يتسبب في نمو البكتيريا في البصل. ولهذا السبب يمنع حفظ البصل المقطع في الثلاجة.يمكن تخزين البصل المفروم في الثلاجة، في علبة تستخدم لهذا الغرض.حفظ البصل في وعاء سيبقيه طازجًا ويمكنك استخدامه لفترة طويلة.للحفاظ على البصل طازجًا لفترة طويلة، احفظيه مقطعًا في كيس من البوليثين. وبهذه الطريقة لن يفسد البصل.ويمكنك تخزين البصل في وعاء زجاجي محكم الغلق ومن ثم وضعه في الثلاجة.يمكنك تجميد البصل لإطالة مدة صلاحيته. ابدئي بتقشير البصل، ثم قومي بتقطيعه، ضعيه في حاوية محكمة الإغلاق، أو كيس الفريزر، أو لفيها بإحكام بورق الألمنيوم أو غلاف بلاستيكي. سيبقى صالحًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر.ويمكن تجميد البصل المطبوخ لمدة تصل إلى 12 شهرًا عند تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس الفريزر.هناك ثلاث طرق لمعرفة ما إذا كان البصل قد فسد: اللون، والملمس، والرائحة. قد يتسبب البصل الفاسد في ظهور بقع داكنة، والتي ستظهر مع نمو العفن.كما أنه ينصح تجنب البصل الذي بدأ في التبرعم، لأن ذلك إشارة على أنه بدأ يفسد.ويمكن أيضًا تحسس البصل للتأكد من مدى نضارته. وفي حال ظهور البقع الناعمة أو الطرية فإن ذلك علامة على أنه بدأ يفسد.ومن الطبيعي أن يبدأ البصل في تغيير رائحته عندما يفسد. لذلك إذا بدأت الرائحة تتحول إلى رائحة أي شيء آخر غير البصل، فمن الأنسب التخلي عنه.