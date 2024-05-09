عاجل.. تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 78 – شهر مايو، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.
وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال ريال، لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.
تفاصيل الدفعة 78
-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.8 مليون مستفيد وتابع.
- 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
تفاصيل الدفعة الـ 78 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر مايو. pic.twitter.com/a6rvGIF83v— حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2024
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ونظرًا لتزامن موعد الإيداع الشهري الجمعة مع العطلة الأسبوعية، فقد تقرر تبكير الصرف اليوم الخميس.
حقيقة زيادة دعم حساب المواطنقي الوقت الذي برز فيه تساؤل لأحد المتابعين حول وجود زيادة في قيمة دعم حساب المواطن لهذا الشهر.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".
الدعم الإضافيوأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد الدعم الإضافي حتى نهاية العام الجاري.
يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
أهلية الدورة 78 من حساب المواطنوأعلن حساب المواطن، في وقت سابق نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أسباب عدم أهلية حساب المواطن
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.