الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 78 – شهر مايو، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الخميس.اضافة اعلان
وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.
وأوضح أنه تم إيداع  3.4 مليار ريال ريال، لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.
تفاصيل الدفعة 78
-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.8 مليون مستفيد وتابع.
- 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.


وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ونظرًا لتزامن موعد الإيداع الشهري الجمعة مع العطلة الأسبوعية، فقد تقرر تبكير الصرف اليوم الخميس.


حقيقة زيادة دعم حساب المواطن

قي الوقت الذي برز فيه تساؤل لأحد المتابعين حول وجود زيادة في قيمة دعم حساب المواطن لهذا الشهر. 
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".

الدعم الإضافي

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد الدعم الإضافي حتى نهاية العام الجاري.
يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.


أهلية الدورة 78 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، في وقت سابق نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أسباب عدم أهلية حساب المواطن
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

عاجل.. بعد ساعات من بدء الإيداع.. حقيقة زيادة دعم حساب المواطن

بعد سرقة لوحات المركبة المرور يوضح الإجراء المطلوب لتفادي المخالفات

توجيه من الجوازات بشأن مدة تعديل اسم المقيم بالإقامة من ثنائي إلى ثلاثي

تحذير من إيجار: في هذه الحالة لا يعد العقد سندا تنفيذيا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 2:37 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

هل التسجيل في حافز يُوقف نزول حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن 8:17 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. حساب المواطن يحدد مدة تأكيد الطلب الجديد لدراسة الأهلية

حساب المواطن 3:17 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

حساب المواطن 12:24 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول احتساب التابع الجديد ضمن دفعة مايو