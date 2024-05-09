عاجل.. تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

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كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 78 – شهر مايو، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.

وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال ريال، لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

تفاصيل الدفعة 78

-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.

- 10.8 مليون مستفيد وتابع.

- 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

حقيقة زيادة دعم حساب المواطن



الدعم الإضافي



أهلية الدورة 78 من حساب المواطن

