الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية (تفاصيل)

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مواعيد اختبار القدرة المعرفية
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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب "المركز الوطني للقياس"، عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي والرقمي.
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مواعيد اختبار القدرة المعرفية

وأعلنت الهيئة عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية "الورقي" وهو اختبار مخصص للجامعيين "بكالوريوس أو ماجستير" المتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل "عدا الوظائف الصحية والتعليمية".
ويطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية للتعيين على المراتب "السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة".


مواعيد التسجيل

1 - الورقي "للجنسين":
 - يبدأ التسجيل من يوم الخميس 1445/11/8هـ (الموافق 2024/5/16م).
2 - الرقمي "للجنسين":
يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 1446/1/2هـ (الموافق 2024/8/7م).
3 - الورقي "للجنسين":
يبدأ التسجيل من يوم الجمعة 1446/3/3هـ (الموافق 2024/9/6م).
للاطلاع على مواعيد نهاية التسجيل ومواعيد الاختبارات (اضغط هنا)

الفئات المستهدفة

ويقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل -عدا الوظائف الصحية والتعليمية-، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

محتوى الاختبار

1 - القدرة اللفظية:
القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
2 - القدرة الكمية:
القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
3 - القدرة الاستدلالية:
القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
4 - القدرة المكانية:
القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية، والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.


ملاحظات مهمة

1 - رسوم الاختبار 200 ريال.
2 - يمنع دخول الآلة الحاسبة إلى قاعة الاختبار.
3 - يشترط الالتزام بالزي الرسمي عند دخول الاختبار.
4 - لا يمكن استخدام مسودة في الاختبارات الورقية.
5 - المدة الزمنية لعقد الاختبار تتراوح من 3 إلى 4 ساعات.
6 - تظهر نتائج الاختبار خلال 30 يوماً من نهاية فترة الاختبارات.
7 - صلاحية اختبار القدرة المعرفية هي 5 سنوات من تاريخ النتيجة.
8 - يحق للمتقدم الدخول للاختبار 7 مرات خلال 3 سنوات، ويحق للهيئة حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يسبق له التسجيل.
9 - يتم إثبات دخول الاختبار بأحد الوثائق التالية "أصل الهوية الوطنية، أصل رخصة القيادة، أصل جواز السفر مع صورة من كرت العائلة، البطاقة الجامعية".

طريقة التسجيل

سيكون التسجيل حسب المواعيد الموضحة أعلاه عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ثم اختيار اختبار القدرة المعرفية بعد تسجيل الدخول.

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