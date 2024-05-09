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خطر مفاجئ.. استدعاء أكثر من 3 ألاف مركبة جيب "جراند شيروكي"

2024-05-09_13-32-31
جراند شيروكي
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,307 مركبات  جيب "جراند شيروكي" - Grand Cherokee، بسبب خلل فني.
والمركبات المستدعاة موديل 2023 و2024.اضافة اعلان
وعزت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود "خلل في براغي التثبيت لذراع التحكم العلوي مع مفصل التوجيه، قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن المركبة، مما يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ وزيادة خطر وقوع حادث".
وطلبت الوزارة من أصحاب المركبات التواصل مع شركة بترومين للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


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