تعليم الرياض يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني

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أعلنت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ في نظام نور .



تعليم الرياض:

نصائح للمساعدة على الاستذكار الجيّد:

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع أبناءه الطلاب والطالبات بالنجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الدراسية، ومثمناً الجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن بداية الفصل الدراسي الثالث سينطلق يوم الأحد الموافق 2024 / 3 / 3 .وفي وقت سابق قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نصائح للمساعدة على الاستذكار الجيّد خلال فترة الاختبارات، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة "إكس".العوامل المساعدة للاستذكار الجيدتنظيم الوقت ووضع جدول زمني للمذاكرةتخصيص مكان للمذاكرة وتهيئته بالإضاءة المناسبةالابتعاد عن كل ما يشغل الطالب والطالبةالابتعاد عن السهر وتنظيم النوم والاهتمام بالغذاء الجيد