اليوم.. بدء إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المملكة

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بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.
وتستمر فترة الإجازة من الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هـ.
الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثانييأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة من أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ،
وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يوم الخميس الماضي بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير، على أن تجرى لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيسمن يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المباركمن يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسيمن يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.