اليوم.. بدء إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المملكة

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بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.

وتستمر فترة الإجازة من الخميس 1445/8/12هـ حتى السبت 1445/8/21هـ.





الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني



جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445



- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس



- إجازة عيد الفطر المبارك



يأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة من أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ،وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يوم الخميس الماضي بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير، على أن تجرى لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:من يوم الخميس 1445/8/12هـإلى يوم السبت 1445/8/21هـ.من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة



- إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي



يوم الخميس 144/10/23هـ.من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.