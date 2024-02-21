عاجل.. من تبوك إلى الرياض.. ضربات مفاجئة تضبط مستودعات تخزن البصل والكميات بالأطنان

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تقوم الفرق الرقابية بمداهمة العديد من المستودعات التي تقوم بتخزين البصل، حيث يتم إجبارها بعد ضبطها على ضخه في الأسواق والتي كان آخرها ضبط مستودعات بالرياض.







ضبط مستودعات بصل بالرياض:

وتمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، من ضبط مستودع لمنشأة تجارية في جنوب الرياض تقوم بتخزين أكثر من 8 أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة إلى الأسواق.وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة إلى الأسواق لبيعها للمستهلكين.وتواصل الفرق الرقابية للوزارة بجميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية؛ لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.







مستودع بصل بتبوك:

الفرق الرقابية بوزارة التجارة:

انخفاض أسعار البصل:

وقبل يومين ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية.وأكدت أن بعض العمالة يقوم فيه بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين.وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد.يأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتونًا من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين, موضحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.أيضا تمكنت وزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل في مستودع.وأوضحت الوزارة أن الكمية المخزنة التي تم ضبطها، لغرض التأثير على أسعار السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار عالية.وقامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في تبوك بإعادة ضخها في الأسواق فوراً.فيما وثق أحد المواطنين في وقت سابق مقطع فيديو كشف خلاله عن نزول أسعار البصل في سوق عتيقة المركزي للخضار والفواكه.ويظهر صوت المواطن خلال الفيديو، وهو يسأل بائع في سوق عتيقة عن أسعار البصل.وأوضح البائع أن سعر 6 كيلو بصل 35 ريالا، حيث انخفض سعر 10 كيلو بصل من 70 إلى 40 ريالا، والبصل اليمني انخفض من 25 إلى 15 ريالا.