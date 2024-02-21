طريقة احتساب الغرامة على المنشأة عند تأخير صرف الأجور لموظفيها

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أعلن المستشار والمدرب في الموارد البشرية، ماجد القعيط، أن وزارة الموارد البشرية تركز على معاقبة المنشأة فقط عند تأخير صرف الأجور لموظفيها، حتى لا يتجاوز أثرها إلى العاملين فيها.
عقوبة تأخير صرف الأجوروقال في تصريحات إلى برنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية"، إن عقوبة تأخير صرف الأجور يمكن أن تصل إلى مخالفات خدمات المنشأة، وفي تلك الحالة لا تستطيع تجديد إقامات الموظفين لديها.
وأضاف أن قانون العقوبات الجديد بات يركز فقط على معاقبة المنشأة، وعلى حسب حجمها، ففي حال كانت أقل من 20 عاملاً تكون الغرامة لكل تأخير ١٠٠٠ ريال لكل عامل، والمنشآت الأكبر 2000 لكل عامل، وفي حال كانت أكبر تصل إلى 3000 ريال.
وأوضح القعيط، أن كل تأخير يعتبر مخالفة مستقلة ويحاسب بالغرامة للعامل بها .
فيديو | المستشار والمدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط: بحسب حجم المنشأة تحدد الغرامة المالية لتأخير صرف الأجور لموظفيها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/WPxqDjV2y4
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 21, 2024
فيديو | المستشار والمدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط: بحسب حجم المنشأة تحدد الغرامة المالية لتأخير صرف الأجور لموظفيها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/WPxqDjV2y4— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 21, 2024
الإجراء اللازم عند تأخير صرف راتب العاملإلى ذلك، كشفت الموارد البشرية عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند تأخير صرف راتب العامل حيث تتيح الوزارة إمكانية رفع شكوى عبر التطبيق الخاص بها، والجدير بالذكر أن الخطوات الصحيحة للتقدم ببلاغ تكون:
تحميل تطبيق وزارة الموارد من آب ستور وجوجل بلاي.
ثم تسجيل الدخول إلى تطبيق الموارد البشرية.
وبعدها تحديد الخدمات الإلكترونية.
النقر على أيقونة تقديم شكوى.
ثم تحديد جهة العمل.
إرفاق صورة من عقد العمل.
تحديد نوع الشكوى "تأخر استلام الراتب".
النقر على تقديم شكوى.
تحديد جهة العمل.
أرفق صورة من عقد العمل.
قم بتحديد نوع الشكوى “تأخر استلام الراتب”.