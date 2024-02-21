الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم للمحذوفين من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن آلية إعادة التسجيل في برنامج الدعم لمن تم حذف حسابهم.

حذف حساب المواطناضافة اعلان

وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب".
وأشار إلى أن ذلك يكون من خلال التطبيق أو البوابة الإلكترونية عبر الرابط (من هنا)، عن طريق (التسجيل، تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب).


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

عاجل.. تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن.. إليك الخطوات

لهؤلاء الخريجين.. 1050 وظيفة بمعرض توظيف جازان

رواتب ومكافأة وتأمين.. مؤسسة البريد تطرح وظائف شاعرة للعمل في الرياض

تعديل الدخل في حساب المواطن بعد حسم أقساط القسط العقاري.. البرنامج يرد

عاجل.. رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:06 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن

حساب المواطن 12:12 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد صدور أهلية حساب المواطن وطريقة الاعتراض

حساب المواطن - التسجيل 1:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي