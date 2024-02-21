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تنبيه مهم لـ"الحج والعمرة" بشأن التصوير في المشاعر المقدسة

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التصوير بالحرمين
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أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا بشأن التصوير في المشاعر المقدسة.

تنبيه مهم بشأن التصوير في المشاعر المقدسةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس، أن للتصوير في الحرمين الشريفين آدابٌ نلتزم بها، تجنبًا للزحام، ومراعاةً لحركة المعتمرين والزوّار.
وبينت أنه لابد من الالتزام بآداب التصوير في الحرم المكي، وذلك في إطار حرصها على ضمان إقامة شعائر الحج والعمرة في أجواء روحانية وإيمانية، حفاظًا على روحانية المكان وتحقيق أقصى قدر من الراحة والطمأنينة للجميع.


شروط التصوير الشخصي في الحرم المكي

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن التصوير الشخصي مسموح في الحرم المكي، ولكن بشروط، منها:
1 - عدم استخدام الفلاش.
2 - عدم تصوير الأشخاص دون إذنهم.
3 - عدم تصوير الأماكن المقدسة بشكل يخل بالحرمة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي من أجل منع وصول رسائل خاطئة قد تؤثر على المسلمين سواءً عن جهل أو خطأ أو قصد.

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