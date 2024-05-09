الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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أمانة جدة تغلق معملاً للخياطة يعمل بطريقة مخالفة

ماكينة خياطة 1
ماكينة الخياطة المضبوطة
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أغلقت أمانة محافظة جدة، معملاً للخياطة وصادرت 40 من مكائن الخياطة في مسكن بالحي، حوّلته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة.اضافة اعلان
وتمكنت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة من رصد سكن بحي الجامعة حولته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة؛ حيث جرى مصادرة قرابة 40 مكينة للخياطة من الموقع.


وكانت حملة ميدانية موسعة تنفّذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية قد تولّت رصد وإغلاق الموقع.
وأوضحت الأمانة أنه استمرارًا للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية؛ فقد تمكّنت الفرق الرقابية من ضبط سكن عمالة بحي الفيحاء حولته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة حيث جرت مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.


وأكدت الأمانة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحدّ من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.



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