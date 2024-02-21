عاجل.. "المرور" يوضح: قيمة مخالفة السرعة المحددة قد تصل إلى 2000 ريال

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.





جدول المخالفات المرورية



وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 2 السرعة من 140 كلم / ساعة، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 5 كلم / ساعة إلى 10 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.

قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة



الاعتراض على المخالفات المرورية 1445



شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.وكانت إدارة المرور قد أعلنت عن طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال خدمة إلكترونية.وأعلن المرور عن إمكانية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال الدخول على منصة وزارة الداخلية ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة.وذلك وفقًا للعديد من الضوابط والشروط التي تم تحديدها، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات:1- قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية ( من هنا ).2- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.3- قم بكتابة رمز التحقق.4- قم بتسجيل الدخول على المنصة.5- قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.6- قم بالضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.7- قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.8- قم بقراء جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.9- قم بالدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.







الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر



قام المرور بوضع العديد من الشروط المطلوبة من أجل تقديم اعتراض على المخالفات المرورية.يجب توافر الشروط التالية في المتقدم وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:1- يجب أن لا تزيد مدة المخالفة عن 30 يوما من أجل تقديم الاعتراض عليها.2- يجب تقديم اعتراض على المخالفة مرة واحدة ولا يتم تقديم اعتراض مره أخرى عليها.3- يجب أن يكون الاعتراض مغلق حيث لا يتم تقديم اعتراض جديد إذا كان هناك اعتراض سابق لنفس المخالفة.قامت وزارة الداخلية بتوفير منصة من أجل الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من خلال النظام، ويمكن لجميع المواطنين تقديم اعتراض وفقا للعديد من الضوابط وتتمثل فيما يأتي:يجب أن يكون الشخص مسجل ويكون حسابه مفعل في بوابة وزارة الداخلية.يجب الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من إصدار المخالفة.يجب الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها من خلال النظام فقط.كما لا يتم تقديم اعتراض على المخالفات التي تم تسديدها.