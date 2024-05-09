الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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مرور تبوك يطيح بقائد مركبة عرّض حياة الآخرين للخطر عبر قيامه بهذا الفعل المتهور

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمدينة تبوك، عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة السير بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأضافت أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.اضافة اعلان


جدول مخالفات السير رقم (8)/ 1

وأرفقت إدارة المرور، في وقت سابق، على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8)/ 1 السرعة من 120 كلم/ ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.

جدول مخالفات السير رقم (8)/ 2

جاءت الغرامات المالية في هذا الجدول لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 5 كلم / ساعة إلى 10 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.

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