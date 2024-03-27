عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتقلبات جوية تستمر إلى السبت

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. غدًا.. آخر دوام دراسي وبدء إجازة عيد الفطر للطلاب



بشرى من تعليم حفر الباطن.. صرف مكافآت وإعانات لهؤلاء



50 ألف مركبة.. تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان



بعد إعلان النتائج.. موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية



عاجل.. من الخميس للسبت.. "الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على الرياض ومكة و11 منطقة



توضيح مهم لـ"المرور" بشأن إعادة استخراج اللوحات القديمة



"التجارة" تُلزم وكالة سيارات بإلغاء هذا الإجراء غير النظامي



بشرى من رئيس الهيئة الملكية للجبيل بشأن رواتب وحوافز المعلمين (فيديو)



تحرك عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك



17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

