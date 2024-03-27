عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتقلبات جوية تستمر إلى السبت

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. غدًا..
آخر دوام دراسي وبدء إجازة عيد الفطر للطلاب
تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مع انتهاء دوام غد الخميس.. المزيد هنا
بشرى من تعليم
حفر الباطن.. صرف مكافآت وإعانات لهؤلاء
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء ١٤٤٥/٩/١٧، عن صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، لشهر مارس ٢٠٢٤م، وذلك على النحو التالي.. المزيد هنا
50 ألف مركبة..
تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان
هيأت أمانة العاصمة المقدسة، مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة طيلة شهر رمضان الكريم، التي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور.. المزيد هنا
بعد إعلان
النتائج.. موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية
حددت وزارة التعليم، موعد إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.. المزيد هنا
عاجل.. من
الخميس للسبت.. "الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على الرياض ومكة و11
منطقة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من حالة مطرية وتقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
توضيح مهم
لـ"المرور" بشأن إعادة استخراج اللوحات القديمة
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بخصوص إعادة استخراج اللوحات القديمة.. المزيد هنا
"التجارة"
تُلزم وكالة سيارات بإلغاء هذا الإجراء غير النظامي
ألزمت وزارة التجارة، وكالة سيارات بإلغاء إجراء "غير نظامي" قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.. المزيد هنا
بشرى من رئيس الهيئة الملكية للجبيل بشأن رواتب وحوافز المعلمين (فيديو)
رد خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على شكاوى المعلمين بشأن الرواتب والحوافز.. المزيد هنا
تحرك عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك
دعا حساب المواطن، أولئك الذين لم يحصلوا على مبلغ الدعم على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة "الدفعة مدفوعة" بمراجعة البنك.. المزيد هنا
17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
يقدم الضمان الاجتماعي المطور الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ويوفر برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها.. المزيد هنا