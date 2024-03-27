تحرك عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك

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دعا حساب المواطن، أولئك الذين لم يحصلوا على مبلغ الدعم على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة "الدفعة مدفوعة" بمراجعة البنك.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "مؤهل ولم ينزل لي شيء للشهر الثاني"، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة".

وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: ⁦(من هنا).



اهلاً بك، في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: ⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 ⁩ ، نسعد بخدمتك March 27, 2024

تقديم إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن



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