عاجل.. أهم 10.. 17 يوم إجازة للطلاب وتوضيح مهم من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًا



طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية



عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس



التأمينات تجري تعديلاً على ضوابط التسوية مع المخالف



"الحج": آخر مهلة لسداد رسوم "حجوزات الداخل" في هذا اليوم



تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير



عاجل.. بشرى حول أسعار النقل للمعتمرين المتجهين من جدة إلى مكة (فيديو)



عاجل.. طائرات خاصة وأطقم ذهب.. استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة



عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن يريد التسجيل كفرد مستقل



التأمينات توضح المقصود بـ" إضافة مدة بأثر رجعي"

