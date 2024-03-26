عاجل.. أهم 10.. 17 يوم إجازة للطلاب وتوضيح مهم من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًا
مع انتهاء دوام بعد غد الخميس، 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر لمدة 17 يومًا.. المزيد هنا
طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من أجواء باردة وانخفاض درجات الحراة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارسمن المنتظر أن يتم غدًا الأربعاء إيداع صرف رواتب شهر مارس للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، على ما أفادت وزارة المالية.. المزيد هنا
التأمينات تجري تعديلاً على ضوابط التسوية مع المخالف
أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقرة جديدة لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا
"الحج": آخر مهلة لسداد رسوم "حجوزات الداخل" في هذا اليوم
تنتهي السبت القادم، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة، لسداد الدفعة الثانية من رسوم حجوزات شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام.. المزيد هنا
تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير
بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت، اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق منطقة عسير.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى حول أسعار النقل للمعتمرين المتجهين من جدة إلى مكة (فيديو)
أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في مطارات جدة، تركي الذيب، أن أسعار النقل في مطار الملك عبد العزيز هي الأقل على مستوى العالم مقارنة بالمطارات الدولية الأخرى. . المزيد هنا
عاجل.. طائرات خاصة وأطقم ذهب.. استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن يريد التسجيل كفرد مستقل
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال مواطنة تقول فيه:.. المزيد هنا
التأمينات توضح المقصود بـ" إضافة مدة بأثر رجعي"
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقصود بإضافة مدة بأثر رجعي.. المزيد هنا