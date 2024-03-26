الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. 17 يوم إجازة للطلاب وتوضيح مهم من حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًااضافة اعلان


مع انتهاء دوام بعد غد الخميس، 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر لمدة 17 يومًا.. المزيد هنا

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية


حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من أجواء باردة وانخفاض درجات الحراة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

من المنتظر أن يتم غدًا الأربعاء إيداع صرف رواتب شهر مارس للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، على ما أفادت وزارة المالية.. المزيد هنا

التأمينات تجري تعديلاً على ضوابط التسوية مع المخالف


أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقرة جديدة لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

"الحج": آخر مهلة لسداد رسوم "حجوزات الداخل" في هذا اليوم


تنتهي السبت القادم، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة، لسداد الدفعة الثانية من رسوم حجوزات شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام.. المزيد هنا

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير


بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت، اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق منطقة عسير.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى حول أسعار النقل للمعتمرين المتجهين من جدة إلى مكة (فيديو)


أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في مطارات جدة، تركي الذيب، أن أسعار النقل في مطار الملك عبد العزيز هي الأقل على مستوى العالم مقارنة بالمطارات الدولية الأخرى. . المزيد هنا

عاجل.. طائرات خاصة وأطقم ذهب.. استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة


أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.. المزيد هنا

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن يريد التسجيل كفرد مستقل


تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال مواطنة تقول فيه:.. المزيد هنا

التأمينات توضح المقصود بـ" إضافة مدة بأثر رجعي"


أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقصود بإضافة مدة بأثر رجعي.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. طائرات خاصة وأطقم ذهب.. استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1446.. التقديم يستمر حتى هذا الموعد

عاجل.. بشرى حول أسعار النقل للمعتمرين المتجهين من جدة إلى مكة (فيديو)

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير

الدوسري: إنشاء 3 أكاديميات إعلامية لتدريب أكثر من 4000 متدرب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اهم عشرة 11:00 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. تقديم موعد صرف حساب المواطن وتحذير الأرصاد وضبط أسماك محظورة

أهم 10 11:03 م الأحد، 17 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بمعونة 3 مليارات ريال وبداية إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

أهم 10 12:05 ص الجمعة، 15 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. تحذير لسكان الرياض لمدة 3 أيام وسبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

أهم 10 11:06 م الأربعاء، 13 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. محقق في النيابة يكشف سبب جرائم القتل بالمملكة ومواعيد إيداع المنح