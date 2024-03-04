عاجل.. أهم 10.. قرار غير مسبوق من التعليم وبشرى من حساب المواطن قبل رمضان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان



مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس جدة والحدود الشمالية



تنبيه لهيئة الطرق حول رصد أية ملاحظات خارج النطاق العمراني



هيئة شؤون الحرمين: تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.



عاجل وبشرى سارة.. 4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروع



الموعد والمناطق.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة بالمملكة



عاجل ورسميًا.. "التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"



تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية



يشبهون تجار الدم.. مستشار قانوني يكشف عقوبة من ينشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت"



عاجل.. لصيام آمن وصحي .. نصائح وتدابير مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

