عاجل.. أهم 10.. قرار غير مسبوق من التعليم وبشرى من حساب المواطن قبل رمضان

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. موعد صرف
الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان
حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 76 - لشهر مارس التي سيتم إيداعها قبل حلول شهر رمضان مباشرة.. المزيد هنا
مواعيد الدراسة
خلال شهر رمضان في مدارس جدة والحدود الشمالية
اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وموعد بدء الدوام بالإدارات التابعة لها.. المزيد هنا
تنبيه لهيئة
الطرق حول رصد أية ملاحظات خارج النطاق العمراني
دعت الهيئة العامة للطرق، لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني.. المزيد هنا
هيئة شؤون
الحرمين: تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.أعلنت الهيئة
العامة للعناية بشؤون الحرمين، تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط..
المزيد هنا
عاجل وبشرى
سارة.. 4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروعأطلقت مجموعة
روشن، المرحلة الرابعة من مشروع "سدرة"، والتي تستهدف إضافة 4.860 وحدة
سكنية على مساحة 1.9 مليون متر مربع.. المزيد هنا
الموعد
والمناطق.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة بالمملكة
حذر خبراء الأرصاد من توقعات بتأثر المملكة خلال الأيام المُقبلة بتقلبات على صعيد درجات الحرارة في مناطق مختلفة تستمر حتى غد الثلاثاء.. المزيد هنا
عاجل ورسميًا..
"التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"
قررت وزارة التعليم، منح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"؛ وفق ضوابط محددة.. المزيد هنا
تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية
دعا حساب المواطن، غير المؤهلين للدفعة 76 إلى تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية بعد صدور نتائج الأهلية.. المزيد هنا
يشبهون تجار الدم.. مستشار قانوني يكشف عقوبة من ينشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت"
حذر المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، من عقوبة نشر فواتير كهرباء غير معتمدة في "فرجت".. المزيد هنا
عاجل.. لصيام آمن وصحي .. نصائح وتدابير مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان
أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان المبارك، ويوجه الأطباء وخبراء الصحة نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لصيام صحي وآمن في هذا الشهر الكريم.. المزيد هنا