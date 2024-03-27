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50 ألف مركبة.. تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان

مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة
مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة
أ أ
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 هيأت أمانة العاصمة المقدسة، مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة طيلة شهر رمضان الكريم، التي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور.اضافة اعلان
يأتي ذلك لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة، وذلك تماشيًا مع خطة المرور، التي تسهم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة.

تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان

 وأوضحت الأمانة أنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظراً لأهميتها خلال المواسم، حيث جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف، وتوفير أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.
وبينت أنها قد جهزت جميع مرافق تلك المواقف، المشتملة على صالات انتظار، ودورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، وعدد من مجمعات الدوائر الحكومية.
في حين يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما جرى تجهيز جميع هذه المرافق وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوزيع عدد من الصواري الكبيرة.

مواقف السيارات تتسع لـ50 ألف مركبة

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ أكثر من 50 ألف مركبة.
 وأشارت الأمانة؛ إلى أنها تشارك في اللجنة الاشرافية التي تضم عددًا من الجهات الحكومية مثل ادارة المرور، ووزارة النقل، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية.
بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي.

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