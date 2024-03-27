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توضيح مهم لـ"المرور" بشأن إعادة استخراج اللوحات القديمة

ابشر - المرور 00- السيارات المهملة - التشليح
المرور
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بخصوص إعادة استخراج اللوحات القديمة.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن إعادة استخراج اللوحات القديمة بعد سداد الرسوم، ومراجعة أقرب قسم رخص سير والتقدم بطلب.اضافة اعلان

شروط استبدال لوحة السيارة

وبينت أنه يمكن أن تحتاج إلى استبدال لوحات السيارة في عدة حالات، مثل تلف اللوحات القديمة أو الرغبة في الحصول على لوحة طويلة أو لوحة مميزة، مؤكدة أن استبدال لوحة السيارة يتطلب إجراءات خاصة ويتم تنفيذها من قبل إدارة المرور باتباع هذه الخطوات:
1 - عدم وجود طلب سابق لنفس المركبة.
2 - يجب أن يكون صاحب الطلب مالكًا للسيارة.
4 - عدم وجود بلاغ فقدان أو سرقة لوحة مركبة سارية المفعول.

طريقة استبدال لوحة السيارة

وأضافت أنه يمكن استبدال لوحة السيارة في المملكة من خلال موقع أبشر الإلكتروني والقيام بالإجراءات التالية:
1 - الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
2 - الذهاب إلى قسم خدمات المركبات.
3 - الذهاب إلى إدارة المركبات.
4 - اختيار استبدال لوحات المركبة.
5 - إمكانية تقديم الطلب أم لا, إذا تم منح المستفيد إمكانية الطلب، يتم الضغط على طلب جديد.
6 - تعبئة نوع الطلب حيث هناك أربع أنواع وهي:
- فقدان لوحة السيارة.
- تلف لوحة السيارة.
- تغيير مقاس لوحة السيارة.
- إضافة شعار إلى لوحة السيارة.
- تعبئة كافة المعلومات اللازمة.
- تقديم الطلب.

مواعيد خدمات استبدال لوحة السيارة

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمات استبدال لوحة السيارة وتقديم الطلبات متاح في جميع الأوقات.

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