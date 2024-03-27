"التجارة" تُلزم وكالة سيارات بإلغاء هذا الإجراء غير النظامي

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ألزمت وزارة التجارة، وكالة سيارات بإلغاء إجراء "غير نظامي" قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.





استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء



تكثيف أعمال التفتيش والرقابة



استدعاء منشآت تجارية مخالفة



وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الوزارة استدعاء منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: "طائرات خاصة، إبل "نياق"، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية" وغيرها.