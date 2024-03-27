بعد إعلان النتائج.. موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية

أ أ

حددت وزارة التعليم، موعد إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.





موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية



خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية



النتائج النهائية للوظائف التعليمية



معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين



الوظائف التعليمية الجديدة



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة

