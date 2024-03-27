عاجل.. غدًا.. آخر دوام دراسي وبدء إجازة عيد الفطر للطلاب

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مع انتهاء دوام غد الخميس.
مدة إجازة عيد الفطر
وتبلغ مدة الإجازة 17 يومًا، وتستمر من يوم الخميس 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.
إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
علاوة على إجازة عيد الفطر، يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
إجازة نهاية العام الدراسي
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ
التقويم الدراسي للعام 1445ھ
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.