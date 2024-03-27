عاجل.. غدًا.. آخر دوام دراسي وبدء إجازة عيد الفطر للطلاب

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تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مع انتهاء دوام غد الخميس.





مدة إجازة عيد الفطر

إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة



إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وتبلغ مدة الإجازة 17 يومًا، وتستمر من يوم الخميس 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.علاوة على إجازة عيد الفطر، يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـيشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.