عاجل.. أهم 10.. ضبط "متحرش جدة" وتنفيذ حكم الشرع في 5 مقيمين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. مواعيد
صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان
ينشغل الكثير من المواطنين بالتساؤل حول معرفة موعد صرف الرواتب والمنح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الإنفاق عادة خلال هذا الشهر.. المزيد هنا
عاجل.. هل تم خصم 50%
من قيمة المخالفات المرورية؟ المرور توضح
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طريقة سداد المخالفات المرورية التي تظهر لقائدي السيارات، وعن التعامل مع التباين الذي يحدث في قيمة المخالفات.. المزيد هنا
عاجل.. روّعوا الآمنين
واعتدوا عليهم.. تنفيذ حُكم الشرع بـ5 من الوافدين في مكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بعدد من الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
استعدادات مكثفة..
أسواق المملكة جاهزة بوفرة غذائية لاستقبال شهر رمضان
قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، أكملت أسواق السلع بالمملكة استعداداتها لاستقبال المتسوقين من المواطنين.. المزيد هنا
صندوق الاستثمارات
وممتلكات البحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة "صندوق الثروة السيادي البحريني"..المزيد هنا
العثور على مفقود موقق
محتجزًا في سفح الجبل.. وهذه حالته
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود موقق بمنطقة حائل محتجزًا في سفح الجبل.. المزيد هنا
فعل فاضح بالطريق العام.. شرطة جدة تقبض على مقيم ارتكب أمرًا مشينًا
أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا
برعاية خادم الحرمين.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن..غدًا الأربعاء
تبدأ غداً الأربعاء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات.. المزيد هنا
مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس المدينة المنورة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد التوقيت الزمني لبداية.. المزيد هنا
تنبيه عاجل
لـ"الجوازات" بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج بدون تصريح
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج من دون تصريح.. المزيد هنا