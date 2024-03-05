عاجل.. أهم 10.. ضبط "متحرش جدة" وتنفيذ حكم الشرع في 5 مقيمين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان



عاجل.. هل تم خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية؟ المرور توضح



عاجل.. روّعوا الآمنين واعتدوا عليهم.. تنفيذ حُكم الشرع بـ5 من الوافدين في مكة



استعدادات مكثفة.. أسواق المملكة جاهزة بوفرة غذائية لاستقبال شهر رمضان



صندوق الاستثمارات وممتلكات البحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات استراتيجية



العثور على مفقود موقق محتجزًا في سفح الجبل.. وهذه حالته



فعل فاضح بالطريق العام.. شرطة جدة تقبض على مقيم ارتكب أمرًا مشينًا



برعاية خادم الحرمين.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن..غدًا الأربعاء



مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس المدينة المنورة



تنبيه عاجل لـ"الجوازات" بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج بدون تصريح

