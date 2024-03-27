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عاجل.. من الخميس للسبت.. "الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على الرياض ومكة و11 منطقة

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حالة الطقس
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من حالة مطرية وتقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار على معظم المناطق تبدأ غدًا وحتى السبتاضافة اعلان

 وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن العديد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتعرض لأمطار رعدية غزيرة خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ أيام، مما استوجب إطلاق الإنذار الأحمر وتحذيرات من استمرار الحالة المطرية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تحذير من حالة مطرية تبدأ الخميس

وفي تصريحات لـ"الإخبارية" حذر محلل الطقس بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من يوم غد الخميس وتستمر لعدة أيام.
وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول ورياح هابطة وزخات للبرد.

حالة جوية وأمطار على مكة والمدينة والرياض

وأوضح أن الأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض ونجران وتتسع لتشمل معظم الأنحاء.


وبين أن الحالة تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك".
ونبه لخطر جريان السيول وتجمعاتها، مع تحذيرات أكيدة من تكون السحب الركامية مع الرياح الهابطة، وتساقط حبات البرد.


الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية

كما رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

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