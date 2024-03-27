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بشرى من رئيس الهيئة الملكية للجبيل بشأن رواتب وحوافز المعلمين (فيديو)

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
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رد خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على شكاوى المعلمين بشأن الرواتب والحوافز.
وقال في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية: "منذ سنتين أول ما شغلت المنصب، كان هناك تعديل في سلم الرواتب.. أهم شيء موظفيني عيالي وبناتي في الهيئة الملكية".اضافة اعلان
وأضاف، أنه في البداية تم تفعيل بعض البدلات، بدل تعليم الأطفال، بدل التعليم الفني، موضحًا أنه تم ترقية أكثر من 1000 موظف من إجمالي 7 آلاف في عام 2023.

دراسة وتعديلات

وأشار إلى أنه تم تكليف استشاري بإجراء دراسة كاملة حول الموضوع، لكنه بين أن الهيئة الملكية هي منظمة حكومية تتطلب الحصول على موافقة وزارتي الموارد البشرية والمالية.
ولفت إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى تعديل دون المساس بالرواتب والبدلات التي كان يحصل عليها تم ضمها إلى الراتب الأساسي.
وشدد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أنه من المهم أن يعمل الموظفون على تطوير أنفسهم، متابعًا: أنا أود أن يكون الجميع مرتاحًا في العمل، وأنا أبغي منهم ما يقدمونه للهيئة".

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