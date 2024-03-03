عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن تعدى حدود الله وصدور نتائج الأهلية بحساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبارات الرخصة المهنية (التخصصي) للمعلمين والمعلمات، التي أجريت خلال الفترة من 18 إلى 27 من يناير الماضي.. المزيد هنا
أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر
سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة مع أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان
تتكرر سنويًا خلال فترة ما قبل شهر رمضان، وكذا أثناء الشهر، ظاهرة هروب العمالة المنزلية.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن
بمنطقة مكة بهذه التهمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
شرطة الخُبر تتحرك للقبض على شخص ارتكب جريمة
مروعة
أعلنت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على شخص ارتكب جريمة مروعة.. المزيد هنا
شاهد.. لحظة إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63
ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.. المزيد هنا
مواعيد الدراسة بجامعة الملك سعود في رمضانأعلنت جامعة الملك سعود عن مواعيد الدراسة في
شهر رمضان.. المزيد هنا
عاجل.. رسميًا .. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس
أعلن برنامج حساب المواطن، رسميا مساء اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (لشهر مارس من العام الجاري 2024).. المزيد هنا
الموارد البشرية تعلن عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة.. المزيد هنا
إطلاق منصة لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام.. إليك الخطوات
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445 هـ.. المزيد هنا