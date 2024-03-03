عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن تعدى حدود الله وصدور نتائج الأهلية بحساب المواطن

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" لشاغلي الوظائف التعليمية



أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة



5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة بهذه التهمة



شرطة الخُبر تتحرك للقبض على شخص ارتكب جريمة مروعة



شاهد.. لحظة إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة



مواعيد الدراسة بجامعة الملك سعود في رمضان



عاجل.. رسميًا .. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس



الموارد البشرية تعلن عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ



إطلاق منصة لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام.. إليك الخطوات

