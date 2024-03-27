17 سببًا لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

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يقدم الضمان الاجتماعي المطور الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ويوفر برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها.



أسباب عدم الأهلية:



الاعتراض على نتيجة الأهلية بالضمان الاجتماعي



عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي له عدة أسباب وضحها الحساب الرسمي على "إكس"، وتشمل:1- تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.2- إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.3- حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.4- تقديم بيانات غير صحيحة.5- أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجل في طلبات أخرى.6- عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.7- اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.8- تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي.9- عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.10- ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.11- عدم إضافة جميع التابعين في السكن.12- اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.13- تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.14- ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.15- عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.16- أن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة.17- عدم الدقة في تحديد صلة القرابة، مثل تسجيل حفيدة بحالة ابن أو ابنة.تتيح الخدمة تقديم اعتراض على حالة الأهلية في حال عدم قبول المستفيد الأسباب غير صحيحة، أو لوجود مبررات لحالة المستفيد تستوجب استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك بتقديم اعتراض خلال الفترة النظامية لذلك وهي 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية من كل شهر.خطوات تنفيذ الخدمةالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.الصفحة الرئيسية.برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.اختيار الأهلية والاستحقاق.زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية.الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.إرفاق الملفات والضغط على تسليم.تأكيد الطلب.