الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من تعليم حفر الباطن.. صرف مكافآت وإعانات لهؤلاء

ريالات سعودية
صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات لشهر مارس ٢٠٢٤م
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء ١٤٤٥/٩/١٧، عن صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، لشهر مارس ٢٠٢٤م، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان
-تحفيظ القرآن الكريم.
-المعهد العلمي.
- التربية الخاصة.
-العوق الصحي والحركي.
-أبناء المعلمين المتوفين.
-بدل الاغتراب .

اقرأ أيضا

ماذا تعني عبارة "دفعة ناقصة أو صفر" في حساب المواطن؟

عاجل.. تنبيه مهم من "إيجار" بشأن تجديد العقد تلقائيا

وظائف بشركة التعاونية للتأمين في ثلاث مدن

عاجل.. في 3 خطوات.. تفاصيل خدمة طلب إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونيا عبر أبشر

عاجل.. عشرات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook