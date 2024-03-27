بشرى من تعليم حفر الباطن.. صرف مكافآت وإعانات لهؤلاء

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء ١٤٤٥/٩/١٧، عن صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، لشهر مارس ٢٠٢٤م، وذلك على النحو التالي:
-تحفيظ القرآن الكريم.
-المعهد العلمي.
- التربية الخاصة.
-العوق الصحي والحركي.
-أبناء المعلمين المتوفين.
-بدل الاغتراب .
يعلن #تعليم_حفرالباطن اليوم الأربعاء لموافق ١٤٤٥/٩/١٧عن صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات ( تحفيظ القرآن الكريم ، المعهد العلمي ' التربية الخاصة ، العوق الصحي والحركي ،، أبناء المعلمين المتوفين ، بدل الاغتراب ) لشهر ( مارس ) لعام ٢٠٢٤م pic.twitter.com/FhecTGoYwO— إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) March 27, 2024