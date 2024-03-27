بشرى من تعليم حفر الباطن.. صرف مكافآت وإعانات لهؤلاء

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء ١٤٤٥/٩/١٧، عن صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، لشهر مارس ٢٠٢٤م، وذلك على النحو التالي:

-تحفيظ القرآن الكريم.

-المعهد العلمي.

- التربية الخاصة.

-العوق الصحي والحركي.

-أبناء المعلمين المتوفين.

-بدل الاغتراب .

