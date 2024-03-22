عاجل.. أهم 10.. بداية إجازة عيد الفطر وتحذير "إيجار" و المرور ومليون ريال غرامة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:
عاجل.. مكافأة
14.500 ريال.. رابط التقديم على برنامج السوق المالية لتوظيف الخريجين
كشفت هيئة السوق المالية عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين "الدفعة الثالثة عشر".. المزيد هنا
"الموارد
البشرية": مليون ريال غرامة مستقدمي العمال دون عمل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع إضافة مواد على نظام العمل الخاص تجرّم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل.. المزيد هنا
من أي شيء تُصنع
كسوة الكعبة؟.. أسرار مذهلة تعرفها للمرة الأولى (فيديو)
كشف وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أمجد الحازمي، عن تفاصيل المادة المستخدمة في صنع كسوة الكعبة المشرفة.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من
المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة.. المزيد هنا
عاجل.. إيجار
تحذر: لن يعتدّ بتحويل المبلغ للمؤجر بعد هذا التاريخ
حذرت منصة إيجار من التحويل خارج المنصات الرقمية بعد اعتماد التاريخ المحدد للدفع عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة.. المزيد هنا
توضيح مهم من
الزكاة والضريبة بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية.. المزيد هنا
السيول تجري
أنهارًا.. استمرار التقلبات الجوية والطقس الممطر على معظم المناطق (فيديوهات)
مع انتشار السحب الركامية الممطرة، تستمر التقلبات الجوية والحالة المطرية العاشرة على مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.. المزيد هنا
عاجل.. آخر دوام
دراسي في رمضان وبداية إجازة عيد الفطر للطلاب
بنهاية دوام يوم الخميس، 1445/9/18هـ، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.. المزيد هنا
عاجل.. إقامتها منتهية.. بهذه الطريقة يمكن للزوجة الأجنبية التسجيل في حساب المواطنأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل زوجة مواطن تستفسر عن كيفية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم بالرغم من انتهاء إقامتها.. المزيد هنا
تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن العبارات المكتوبة على عصائر الفاكهة
صنفت هيئة الدواء والغذاء القيمة التغذوية لعصائر الفاكهة وما تحتويه من فوائد عائدة على المستهلك.. المزيد هنا