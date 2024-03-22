عاجل.. أهم 10.. بداية إجازة عيد الفطر وتحذير "إيجار" و المرور ومليون ريال غرامة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:





عاجل.. مكافأة 14.500 ريال.. رابط التقديم على برنامج السوق المالية لتوظيف الخريجين



"الموارد البشرية": مليون ريال غرامة مستقدمي العمال دون عمل



من أي شيء تُصنع كسوة الكعبة؟.. أسرار مذهلة تعرفها للمرة الأولى (فيديو)



تنبيه عاجل من المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة



عاجل.. إيجار تحذر: لن يعتدّ بتحويل المبلغ للمؤجر بعد هذا التاريخ



توضيح مهم من الزكاة والضريبة بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية



السيول تجري أنهارًا.. استمرار التقلبات الجوية والطقس الممطر على معظم المناطق (فيديوهات)



عاجل.. آخر دوام دراسي في رمضان وبداية إجازة عيد الفطر للطلاب



عاجل.. إقامتها منتهية.. بهذه الطريقة يمكن للزوجة الأجنبية التسجيل في حساب المواطن



تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن العبارات المكتوبة على عصائر الفاكهة

