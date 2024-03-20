الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. واقعة مكة المبكية وأمطار وسيول تغرق عدة مناطق بالمملكة

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. تقويم التعليم: تطبيق المقياس الرقمي للذكاء "ألف ياء" على هؤلاء الطلاباضافة اعلان


أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء تطبيق "مقياس ألف ياء" المقياس الرقمي للذكاء، بالتعاون مع وزارة التعليم وإداراتها في عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

بالفيديو والصور.. آثار التقلبات الجوية والأمطار والسيول فوق الأرصفة بعدة مناطق


استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار الجارية.. المزيد هنا

أغرب شيء عن المتعاطين لـ "الشبو".. ولماذا يبحثون عن الحشرات تحت جلودهم؟


كشف د. يوسف الثبيتي متخصص الأدوية والسموم العصبية أن متعاطي "الشبو" يشعر بأن هناك حشرات تسير تحت جلده، ويؤدي لفقدان الأسنان.. المزيد هنا

عاجل.. مشكلة فنية يواجهها مستخدمو منصة "إكس".. تعرف على التفاصيل


واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مشكلة فنية أثّرت على جدولة النشر وتكرار نشر التغريدات خصوصًا.. المزيد هنا

العثور على مفقود حائل.. وهذه حالته


أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنها تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود مشيد بمنطقة حائل.. المزيد هنا

طيران الرياض ينضم رسميًا للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC


كشف "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل.. المزيد هنا

عاجل.. سحب البنك للمبالغ المستحقة من حساب المواطن.. هل يحق له ذلك؟


قال حساب المواطن، إنه لا يحق للبنك سحب مبلغ الدعم من المستفيد "الموقوفة خدماته".. المزيد هتا

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق


حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية العاشرة، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.. المزيد هنا

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟


وثيقة العمل الحر هي وثيقة معتمدة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأفراد الذين يعملون في مجالات العمل الحر المختلفة. . المزيد هنا

عاجل.. الواقعة المبكية بمكة.. خال "روان" يحكي تفاصيل الحادث المروري المروع


بصوت تخنقه العَبَرَات، روى أشرف إبراهيم، خال الطالبة "روان"، تفاصيل الحادث المروري الذي راح ضحيته طالبتان من جامعة أم القرى.. المزيد هنا

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