عاجل.. أهم 10.. واقعة مكة المبكية وأمطار وسيول تغرق عدة مناطق بالمملكة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:



عاجل.. تقويم التعليم: تطبيق المقياس الرقمي للذكاء "ألف ياء" على هؤلاء الطلاب



بالفيديو والصور.. آثار التقلبات الجوية والأمطار والسيول فوق الأرصفة بعدة مناطق



أغرب شيء عن المتعاطين لـ "الشبو".. ولماذا يبحثون عن الحشرات تحت جلودهم؟



عاجل.. مشكلة فنية يواجهها مستخدمو منصة "إكس".. تعرف على التفاصيل



العثور على مفقود حائل.. وهذه حالته



طيران الرياض ينضم رسميًا للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC



عاجل.. سحب البنك للمبالغ المستحقة من حساب المواطن.. هل يحق له ذلك؟



طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق



هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟



عاجل.. الواقعة المبكية بمكة.. خال "روان" يحكي تفاصيل الحادث المروري المروع

