عاجل.. إيجار تحذر: لن يعتدّ بتحويل المبلغ للمؤجر بعد هذا التاريخ

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حذرت منصة إيجار من التحويل خارج المنصات الرقمية بعد اعتماد التاريخ المحدد للدفع عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة.



الدفع في القنوات الرقمية للعقود السكنية:



رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:



الدفع خارج منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل الدفع إجباري في موقع إيجار أو يتم تحويل المبلغ للمؤجر كما في السابق باتفاق الطرفين شاكرا ومقدرا تعاونكم ".وجاء الرد من منصة إيجار بالقول :"حياك الله.. اعتبارًا من 15/1/2024 الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر153) وسيتم تسوية الدفعة بشكل آلي.. نسعد بخدمتك".كما أجابت منصة إيجار أيضا على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".أيضا ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر، عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".