الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيجار تحذر: لن يعتدّ بتحويل المبلغ للمؤجر بعد هذا التاريخ

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت منصة إيجار من التحويل خارج المنصات الرقمية بعد اعتماد التاريخ المحدد للدفع  عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة.اضافة اعلان

الدفع في القنوات الرقمية للعقود السكنية:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل الدفع إجباري في موقع إيجار أو يتم تحويل المبلغ للمؤجر كما في السابق باتفاق الطرفين شاكرا ومقدرا تعاونكم ".
وجاء الرد من منصة إيجار بالقول :"حياك الله.. اعتبارًا من 15/1/2024 الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر153) وسيتم تسوية الدفعة بشكل آلي..  نسعد بخدمتك".

رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:

كما أجابت منصة إيجار أيضا على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".

الدفع خارج منصة إيجار:

أيضا ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر، عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدد من التخصصات

وربطها مع حساب أبشر.. تفعيل خدمة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن اعتماد حالة "المعلم"في البرنامج

عاجل.. مطلقة بدون أبناء وتعيش مع أسرتها في منزل واحد.. لماذا انقطع عنها الضمان الاجتماعي؟

عاجل.. براتب 8000 ريال.. "STC" تعلن وظائف متعددة في مركز خدمة العملاء للثانوية فأعلى

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 5:04 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

عاجل.. إيجار تعلن عن خدمة جديدة.. ماذا عن استرداد مبلغ الضمان؟

ايجار 6:00 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. طريقة دفع المستأجر لالتزاماته المالية في 7 خطوات

إيجار - 6:00 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

عاجل.. من الأحد للخميس.. تعرف على مواعيد العمل بمنصة إيجار خلال شهر رمضان

إيجار 3:00 ص الجمعة، 01 مارس 2024

عاجل.. تحذير من "إيجار" حالة الدفع خارج المنصة