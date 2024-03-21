تنبيه عاجل من المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة.





سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة



وعليكم السلام، يمكنك السداد عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) March 20, 2024

عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيًّا.. مخالفة



كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟







قيمة مخالفة عدم تأمين المركبة



تأمين المركبة من شروط نقل ملكيتها



وبينت "المرور"، عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يمكنك السداد عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " كيف طريقة سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة؟ من أي منصة؟".وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.ومن جهته، قال المتخصص بالاستشارات القانونية المرورية ونظام المرور، الدكتور مساعد الربيش، إن المركبة إذا رُصد عليها مخالفة سرعة، وتم ضبطها عبر كاميرات الرصد الآلي، فالنظام هُنا يرصد عليك السرعة، ومن ثم يبحث هل لديك تأمين من عدمه، وإذا كانت المركبة ليست مؤمنة، فعندها يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة مع مخالفة السرعة.وتابع "الربيش": إنه في حال تم رصد مخالفة سرعة لذات المركبة بعد الرصد الأول، أو أي مخالفة أخرى، فهنا النظام لا يرصد عليك مخالفة عدم تأمين المركبة، بل يتم الانتظار 10 أيام من تاريخ مخالفة عدم تأمين المركبة الأولى، ثم يصدر عليك مخالفة.وأردف في لقاء سابق عبر قناة "الإخبارية": "المسؤولون في الإدارة العامة للمرور وضعوا تقنية معينة لمراعاة أن سالكي الطريق لا يستطيعون فحص مركباتهم وهم في سفر، لذلك تم اختيار مهلة 10 أيام حتى يتمكن من تأمين مركبته".وقالت "المرور" إن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالاً.وأوضحت المرور أنه يجب قبل تنفيذ عملية نقل ملكية المركبة مراعاة الآتي:- أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.- أن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد عن 150000 ريال- أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.- يمكن مبايعة المركبات من نوع "خصوصي" أو "تقل خاص" بالنسبة للمواطنين ، وفقط من نوع خصوصي بالنسبة للمقيمين.- سريان رخصة السير للمركبة.- يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.- يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.- سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي.- عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.