وصول أكثر من 36 ألف حاج إلى مكة المكرمة (فيديو)

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استقبلت مكة المكرمة، طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، وسط جاهزية تامة من قبل الجهات المعنية.

وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، بأن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا على مكة المكرمة حتى الآن بلغ قرابة 36 ألف حاج، وذلك عن طريقة المنافذ البرية والبحرية.

وقال إن عدد الحجاج في ازدياد يوم بعد آخر.



استعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن



وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز تفقد أمس المشاعر المقدسة، في جولة أولية اطّلع خلالها على استعدادات عدد من الجهات لاستقبال ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي 1445هــ، رافقه عددٌ من مسؤولي الجهات ذات العلاقةوألقت شرطة منطقة مكة المكرمة أمس القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه لحملة حج وهمية وتوفير سكن بغرض النصب والاحتيال.إلى ذلك، دعت وزارة الحج والعمرة، حجاج هذا العام،إلى الاستعداد لأداء المناسك من خلال متابعة محتوى قناة الحج والعمرة والتوعوية، على متن طائرات الخطوط السعودية ، باللغة التي تناسبك.