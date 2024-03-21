عاجل.. آخر دوام دراسي في رمضان وبداية إجازة عيد الفطر للطلاب

بنهاية دوام يوم الخميس، 1445/9/18هـ، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.
عدد أيام الدراسة في شهر رمضان المبارك
وتبلغ عدد أيام الدراسة في شهر رمضان المبارك 18 يومًا فقط، بما فيها العطلة الأسبوعية.
إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
علاوة على إجازة عيد الفطر، يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
إجازة نهاية العام الدراسي
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ
التقويم الدراسي للعام 1445ھ
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.