عاجل.. أهم 10.. تحذير لسكان الرياض لمدة 3 أيام وسبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. المخالفات الجسيمة لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.. التفاصيل كاملة



عاجل.. زلزال قوي يضرب منطقة البلقان.. ما تأثير ذلك على الشرق الأوسط؟



عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على الرياض والمدينة و8 مناطق



بعد ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء والغاز وانخفاض أسعار النقل.. ماذا عن الوقود؟



عاجل.. لديه "إيقاف خدمات".. وحسابه البنكي في حساب المواطن "نشط".. ماذا يفعل لصرف الدعم؟



المشكلة والحل.. الازدحام المروري بالرياض وصل حد الاختناق



عاجل.. سبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية



على الرياض و14 محافظة.. تحذير من الأرصاد يبدأ الجمعة وينتهي الأحد



تحت رعاية خادم الحرمين.. الجبيل الصناعية تستضيف المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم



عاجل.. مستغلا شهر رمضان.. وافد يحول شقة سكنية بالرياض لارتكاب هذه المخالفة (تفاصيل)

