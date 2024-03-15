عاجل.. أهم 10.. تحذير لسكان الرياض لمدة 3 أيام وسبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل..
المخالفات الجسيمة لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.. التفاصيل كاملة
طرحت الهيئة العامة للعقار، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنها.. المزيد هنا
عاجل.. زلزال
قوي يضرب منطقة البلقان.. ما تأثير ذلك على الشرق الأوسط؟
من وقت لآخر يثير عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الجدل حول تنبؤاته بشأن وقوع الزلازل والتي اكتسبت أهمية كبرى عقب توقعاته بشأن زلزال تركيا في العام الماضي.. المزيد هنا
عاجل.. أمطار
رعدية وبرد ورياح متربة على الرياض والمدينة و8 مناطقتوقع المركز
الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، يستمر
التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار.. المزيد هنا
بعد ارتفاع
أسعار الإيجارات والكهرباء والغاز وانخفاض أسعار النقل.. ماذا عن الوقود؟
بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10% الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في فبراير من 1.6% في يناير، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر.. المزيد هنا
عاجل.. لديه "إيقاف خدمات".. وحسابه البنكي في حساب المواطن "نشط".. ماذا يفعل لصرف الدعم؟
أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.. المزيد هنا
المشكلة والحل.. الازدحام المروري بالرياض وصل حد الاختناق
وصل الازدحام المروي حد الاختناق الذي بات يهدد مستقبل المدينة وسكانها، تشهد الرياض ازدحامًا مروريًا صعبًا على مدار اليوم في جميع طرقها الرئيسة والفرعية.. المزيد هنا
عاجل.. سبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام). . المزيد هنا
على الرياض و14 محافظة.. تحذير من الأرصاد يبدأ الجمعة وينتهي الأحدتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار - بمشيئة الله تعالى - من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض.. المزيد هنا
تحت رعاية خادم الحرمين.. الجبيل الصناعية تستضيف المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تستضيف مدينة الجبيل الصناعية بالهيئة الملكية للجبيل.. المزيد هنا