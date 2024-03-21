من أي شيء تُصنع كسوة الكعبة؟.. أسرار مذهلة تعرفها للمرة الأولى (فيديو)

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كشف وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أمجد الحازمي، عن تفاصيل المادة المستخدمة في صنع كسوة الكعبة المشرفة.
الخام المستخدم في صنع كسوة الكعبةوقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "الخام المستخدم في صنع كسوة الكعبة هو من الحرير الخالص، ويوجد نوعان من القماش: المنقوش والسادة".
وأضاف: "القماش السادة هو الذي يتم طبع الآيات عليه، ومن بعده يتم تجهيز القماش السادة وتطريزه بالمذهبات بعد طباعة الآيات عليه".
وأشار إلى أن "التطريز يتم بأسلاك الفضة، وأسلاك الفضة المطلية بالذهب".
ولفت إلى أنه "قبل البدء في عملية التطريز، يتم عمل بطانة بالقطن مما يؤدي إلى بروز الحروف على الكسوة، ومن ثم يتم تطريز الآيات القرآنية بأسلاك الفضة وأسلاك الفضة المطلية بالذهب".
فيديو | وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي: الخام المستخدم لكسوة الكعبة الحرير الخالص والقماش المنقوش..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024
وتطرز بأسلاك الفضة والفضة المطلية بالذهب#الإخبارية#خدام_الحرم pic.twitter.com/CnJcZ5rjpp
60 صانعًا لتصنيع كسوة الكعبةوأوضح الحازمي، أن 60 صانعًا يقومون على تصنيع كسوة الكعبة، فيما تبلغ عدد القطع المذهبة فيه ما يعادل 54 قطعة، بينما يصل وزن كسوة الكعبة إلى 1300 كيلو جرام من الحرير.
وقال إن مكائن النسيج الخاصة بكسوة الكعبة صُنعت خصيصًا لمجمع كسوة الكعبة، ولا يتم استخدامها في أي مكان آخر بالعالم، ويتم صيانتها عن طريق فريق مؤهل على مدار العام.
فيديو | وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي: يبلغ وزن ثوب الكعبة 1300 كيلو جرام..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024
ومكائن النسيج الخاصة بكسوة الكعبة صُعنت خصيصًا لمجمع كسوة الكعبة#الإخبارية#خدام_الحرم pic.twitter.com/hRJiu3Sx5m
مدة العمل على كسوة الكعبةوبين وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أن مدة العمل على كسوة الكعبة تستغرق من 8 إلى 10 أشهر، ويعمل عليها 200 كادر سعودي مؤهل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
فيديو | وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي: مدة العمل على كسوة الكعبة من 8 إلى 10 أشهر، ويعمل عليها 200 كادر سعودي مؤهل#الإخبارية#خدام_الحرم pic.twitter.com/cb2mqIQths— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024
العمل في تصنيع الكسوة الجديدةوذكر الحازمي، أنه بعد عملية استبدال كسوة الكعبة يتم العمل على إنتاج الكسوة الجديدة للعام القادم مباشرةً، لافتًا إلى أن العمل يتم على مدار الساعة في صيانة ومعالجة كسوة الكعبة.
فيديو | وكيل الرئيس لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي: بعد عملية استبدال كسوة الكعبة يتم العمل على انتاج الكسوة الجديدة للعام القادم مباشرةً..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2024
ويتم العمل على مدار الساعة صيانة ومعالجة كسوة الكعبة #الإخبارية#خدام_الحرم pic.twitter.com/Qy8BJ25Eww