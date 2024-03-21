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عاجل.. إقامتها منتهية.. بهذه الطريقة يمكن للزوجة الأجنبية التسجيل في حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل زوجة مواطن تستفسر عن كيفية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم بالرغم من انتهاء إقامتها.

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وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "زوجة مواطن و إقامتها منتهية و زوجها مسجون كيف تسجل و هي ليس لديها حساب بنكي لأن الإقامة منتهية".
وجاء الرد :" بإمكان أكبر الأبناء التسجيل "كمستفيد رئيسي"واختيار "عائلة سجين" وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، نسعد بخدمتك ".

حصول السجين على دفعات حساب المواطن بأثر رجعي:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن إمكانية حصول السجين بعد خروجه على دفعات حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يوجد أثر رجعي للسجين بعد خروجه وتأهله حيث توقف الدعم شهرين والآن صرف" .
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"لا يوجد أثر رجعي للدفعات التي كان بها المستفيد سجيناً،حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينا.. نسعد بخدمتك".

إيقاف الخدمات في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي إيقاف خدمات وفي الأشهر الماضية كنت أقدر أسحب المبلغ أو تحويله تم تجميد الحساب من البنك ولا أستطيع السحب أو التحويل أو تنشيط الحساب.. هل في حل؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك..  نسعد بخدمتك".

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