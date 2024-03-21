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تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن العبارات المكتوبة على عصائر الفاكهة

عصائر الفاكهة - علب العصير - الغذاء والدواء
الغذاء والدواء - علب عصائر الفاكهة
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صنفت هيئة الدواء والغذاء القيمة التغذوية لعصائر الفاكهة وما تحتويه من فوائد عائدة على المستهلك.
ويأتي ذلك من خلال قراءة اسم أو نوع المنتج الموضح على الواجهة الأمامية، أو المسميات والعبارات الموجودة على البطاقات المنتجات.اضافة اعلان

تنبيه من الغذاء والدواء بشأن عصائر الفاكهة:


وفضلت الهيئة استخدام "العصير الطبيعي" على "نكتار" أو "شراب" كونه لا يحتوي على السكر المضاف، كما فضلت استهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف الموجودة فيها، والتقليل من استهلاك العصائر المحلاة لتجنب الآثار الصحية المرتبطة بزيادة استهلاك السكر الذي يعدّ سبباً رئيساً للسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان.

دليل عصائر ونكتار وشراب الفاكهة:


ونوهت الهيئة بالتقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة ومسحوق العصير (البودرة) لاحتوائها على السكر والألوان الاصطناعية والنكهات وخلوها من العصائر الطبيعية.
ويوضح "دليل عصائر ونكتار وشراب الفاكهة" الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء الفروقات بين تلك الأنواع، وشرحاً عن العبارات الموجودة على بطاقة المنتج، وكيفية اختيار المنتج الذي يناسب احتياج المستهلك من السكر المضاف وغيرها من المعلومات والإرشادات والنصائح والتوصيات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط (هنا).

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