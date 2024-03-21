تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن العبارات المكتوبة على عصائر الفاكهة

أ أ

صنفت هيئة الدواء والغذاء القيمة التغذوية لعصائر الفاكهة وما تحتويه من فوائد عائدة على المستهلك.

ويأتي ذلك من خلال قراءة اسم أو نوع المنتج الموضح على الواجهة الأمامية، أو المسميات والعبارات الموجودة على البطاقات المنتجات.



تنبيه من الغذاء والدواء بشأن عصائر الفاكهة:

دليل عصائر ونكتار وشراب الفاكهة: