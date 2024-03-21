السيول تجري أنهارًا.. استمرار التقلبات الجوية والطقس الممطر على معظم المناطق (فيديوهات)

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مع
انتشار السحب الركامية الممطرة، تستمر التقلبات الجوية والحالة المطرية العاشرة
على مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.
استمرار
التقلبات الجوية والطقس الممطر وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار الغزيرة الهاطلة
مع جريان السيول بمنطقة الرياض وحائل وجازان وتبوك والحدود الشمالية وعدة مناطق.
ففي الرياض تعرضت محافظات شقراء والمجمعة لسيول جارية نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
📍 امطار #الرياض_الان— طقس (@tqqs) March 21, 2024
حي العريجا
الخميس ١١ #رمضان ١٤٤٥هـ
21 مـــارس 2024م
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وفي جازان هطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات هروب، وأبو عريش، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
أمطار
رعدية وسيول على الرياض ومكة و10 مناطقفيما
توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران.
📍 تصوير جوي لسيول— طقس (@tqqs) March 20, 2024
فيضة الحيرا غرب #رفحاء
الأربعاء ١٠ #رمضان ١٤٤٥هـ
20 مـــارس 2024م
📸 | صالح الفريح
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في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
لمدة
4 أيام.. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكةكما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر
وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
روعة السيول بين الرمال😍👌🏻— طقس (@tqqs) March 20, 2024
شعيب ابومراكي بمحمية التيسية
شمال شرق #القصيم
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
📸 | ابوباسل الرشيد
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وأوضحت أن ذلك بسبب استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل، تشمل منطقة مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.
ونبهت بأن الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
على مكة المكرمةوأشارت
إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان
السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار؛ لتشمل
العاصمة المقدسة والجموم الطائف وميسان وأضم ومناطق الرياض والمدينة المنورة
وجازان وحائل.
رشوش خفيفه على قرية #مكبب تابعه #المظيلف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 21, 2024
من احمد الشيخي pic.twitter.com/qq0qvHYwcC