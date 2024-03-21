السيول تجري أنهارًا.. استمرار التقلبات الجوية والطقس الممطر على معظم المناطق (فيديوهات)

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مع انتشار السحب الركامية الممطرة، تستمر التقلبات الجوية والحالة المطرية العاشرة على مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.





استمرار التقلبات الجوية والطقس الممطر



أمطار رعدية وسيول على الرياض ومكة و10 مناطق



لمدة 4 أيام.. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة





شعيب ابومراكي بمحمية التيسية

شمال شرق

الثلاثاء ٩

19 مـــارس 2024م

📸 | ابوباسل الرشيد

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. pic.twitter.com/qkPkNVSRV2 روعة السيول بين الرمال😍👌🏻شعيب ابومراكي بمحمية التيسيةشمال شرق #القصيم الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ19 مـــارس 2024م📸 | ابوباسل الرشيد March 20, 2024

أمطار على مكة المكرمة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار الغزيرة الهاطلة مع جريان السيول بمنطقة الرياض وحائل وجازان وتبوك والحدود الشمالية وعدة مناطق.ففي الرياض تعرضت محافظات شقراء والمجمعة لسيول جارية نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي جازان هطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات هروب، وأبو عريش، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.وأضاف المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران.في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت أن ذلك بسبب استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل، تشمل منطقة مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.ونبهت بأن الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار؛ لتشمل العاصمة المقدسة والجموم الطائف وميسان وأضم ومناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان وحائل.