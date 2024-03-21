توضيح مهم من الزكاة والضريبة بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية

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أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية.

وأوضحت على حسابها بمنصة إكس، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.





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