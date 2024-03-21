توضيح مهم من الزكاة والضريبة بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية

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أصدرت
الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الرسوم الجمركية على
الشحنات الشخصية.
وأوضحت على حسابها بمنصة إكس، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.
اسأل
الزكاة والضريبة والجماركوأضافت
أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكن تصفح التعريفة الجمركية
المتكاملة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)، كما تطبق ضريبة القيمة
المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
الاستفادة
من خدمات تطبيق"زاتكا" للأجهزة الذكيةفي
الوقت نفسه، دعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها
تطبيق "ZATCA" للأجهزة الذكية،
المتاح عبر نظامي "App Store"
و "Google
Play"
حيث يتضمن التطبيق العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين والعملاء على تحسين
تجربتهم من خلال الحصول على خدماتهم بشكل ذاتي وسريع.
الخدمات الجمركية والضريبية وفي
هذا الشأن أوضحت الهيئة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية في
التطبيق، شملت:
1 - خدمة توريد المعاملات.
2 - خدمة تقديم الإقرار الجمركي.
3 - خدمة حاسبة التاجر والمستهلك.
4 - خدمة التحقق من السلع الانتقائية.
5 - خدمة تقديم البلاغات والاستعلام عنها.
6 - خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب.
7 - خدمة التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية.
8 - خدمة التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة على استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على التحول الرقمي والتناغم مع اقتصاد المعرفة.