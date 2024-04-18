عاجل.. أهم 10.. النيابة تعلن عقوبة المتحرش الوافد وتحذير الأرصاد ووزير التعليم يرد على شكوى

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بعد القبض عليه.. هذه العقوبة في انتظار المتهم بالسخرية من القرآن بالرياض



وزير التعليم: لا لحجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم‎



مستشار قانوني: حسن النية في جمع التبرعات قد يكون سببًا في تغليظ العقوبات (فيديو)



مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)



تنبيه عاجل من "الأرصاد" حول منخفض المطير الجوي الذي ضرب الخليج



بعد تفعيل خصم الـ 50%.. تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة



بيان عاجل من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية



نيابة الآداب العامة تعلن عن عقوبة الوافد المتحرش بامرأة



عاجل.. 7 ضربات في ساعات قليلة.. "العين الساهرة" بالمرصاد لمهربي المخدرات بالمملكة



عاجل.. الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد

