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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. النيابة تعلن عقوبة المتحرش الوافد وتحذير الأرصاد ووزير التعليم يرد على شكوى

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الخميس.

بعد القبض عليه.. هذه العقوبة في انتظار المتهم بالسخرية من القرآن بالرياضاضافة اعلان


ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم.. المزيد هنا

وزير التعليم: لا لحجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم‎


تفاعل وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، مع الشكاوى التي وردت للوزارة من أولياء الأمور يتظلَّمون فيها من قيام بعض المدارس الأهلية.. المزيد هنا

مستشار قانوني: حسن النية في جمع التبرعات قد يكون سببًا في تغليظ العقوبات (فيديو)


قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية.. المزيد هنا

مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)


تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من "الأرصاد" حول منخفض المطير الجوي الذي ضرب الخليج


أصدر المركز الإقليمي للتغير المناخي، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا حول #منخفض_المطير الجوي الذي ضرب الخليج.. المزيد هنا

بعد تفعيل خصم الـ 50%.. تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة

حددت الإدارة العامة للمرور، آلية سداد المخالفات المرورية المتراكمة، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تخفيضها بنسبة 50% ابتداءً من اليوم وحتى 18/10/2024م.. المزيد هنا

بيان عاجل من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية


نفت الجامعة السعودية الإلكترونية، صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.. المزيد هنا

نيابة الآداب العامة تعلن عن عقوبة الوافد المتحرش بامرأة



أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة وإحالته للمحكمة المختصة... المزيد هنا

عاجل.. 7 ضربات في ساعات قليلة.. "العين الساهرة" بالمرصاد لمهربي المخدرات بالمملكة


تمكنت الجهات المختصة من إحباط 7 عمليات تهريب وترويج مواد مخدرة في عدة مناطق بالمملكة، في ساعات قليلة.. المزيد هنا

عاجل.. الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد


توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق في المملكة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.. المزيد هنا

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