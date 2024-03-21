متخصص في بيع الحشيش يكشف مفاجأة عن دخول السموم إلى المملكة

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كشف مروج مخدرات يدعى "سعد"، وهو مسجون في إصلاحية جدة، طريقة ترويجه للمواد المخدرة وبيعها ودخول المخدرات إلى المملكة.



دخول الشبو إلى المملكة:



تدمير المجتمع بالشبو:

شعور متعاطي الشبو بحشرات تحت جلده:





المروج "سعد" يروي موقف مع مهربي المخدرات من خارج المملكة: خسرنا بضاعة قيمتها نصف مليون ريال وأعطونا بضاعة بديلة عنها.. هدفهم ليس الربح الماديpic.twitter.com/GpB7QIBCeK كانوا يخدعوننا..المروج "سعد" يروي موقف مع مهربي المخدرات من خارج المملكة: خسرنا بضاعة قيمتها نصف مليون ريال وأعطونا بضاعة بديلة عنها.. هدفهم ليس الربح المادي #حرب_المخدرات_في_ليوان_المديفر March 19, 2024

وأوضح خلال ظهوره على برنامج الليوان، أنه كان في السابق يتم ترويج المخدرات عن طريق تجنيد المتعاطين الذين لا يملكون المال لشراء السموم.وأضاف في روايته أن المتعاطي كان يروج المخدرات مقابل الحصول على جرعة مجانية، وكلما زاد عدد زبائنه زادت جرعته من المخدرات.أيضا أشار إلى أنه كان متخصص في بيع الحشيش فقط، وأن سعر جرام مادة الشابو قبل 4 سنوات كان بـ 1200 ريال، أما الآن وصل إلى خمسين ريالا.كما واصل في حديثه قائلا :" أن الهدف من نزول الأسعار هو تدمير المجتمع، منوها أن طريقة ترويج المخدرات كانت تأتيهم من اليمن"..وفي نهاية حديثه أوضح أيضا أن أحد مهربي المخدرات من خارج المملكة، خسر بضاعة قيمتها نصف مليون ريال، ثم عاد وأرسل لهم بضاعة بديلة عنها مرة أخرى لأن هدفهم ليس الربح المادي، بحسب روايته.من جهتها كشف د. يوسف الثبيتي متخصص الأدوية والسموم العصبية أن متعاطي "الشبو" يشعر بأن هناك حشرات تسير تحت جلده، ويؤدي لفقدان الأسنان.وأوضح الثبيتي، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان" ، عن سبب تقرحات الجلد وفقدان الأسنان لدى متعاطي الشبو، وأنه مشهور بين جميع مدمني الشبو الشعور بوجود حشرات زاحفة تحت الجلد.وأضاف أن متعاطي الشبو يشعر بأنه هناك حشرات زاحفة تحت الجلد، فيحاول يستخرجها ، فيٌحدث ثقوب بالجلد لاستخراج هذه الحشرات فتتلوث بكتيريا وتحدث تقرحات .ونوه أن مثل هذه الحالة لكثير من متعاطي الشبو ، صارت حقيقة علمية ، وأيضا فقدان الأسنان التي تتسوس بشكل سريع.كما أشار إلى أن فقد الأسنان بشكل أخطر وأكبر وأسرع تكون مع الشبو ، بسبب تأثيره السلبي على الصحة بشكل عام.