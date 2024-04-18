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وزير التعليم: لا لحجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم‎

وزير التعليم
وزير التعليم
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تفاعل وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، مع الشكاوى التي وردت للوزارة من أولياء الأمور يتظلَّمون فيها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب؛ لعدم التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات المالية للمدرسة.اضافة اعلان

لا لحجب نتائج الطلاب

وأصدر الوزير تعليماته بعدم حجب نتائج الطلاب المتعثِّر أولياء أمورهم من سداد الرسوم الدراسية، أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال.
وقالت الوزارة، في تعميم، إنها مستمرة في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثِّر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية إلكترونيًا عبر نظام «نور» لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، وفقًا لـ"المدينة".
وفي حال تعثُّر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية، فيجب ألَّا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية، ويمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.

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